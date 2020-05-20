دار الفتوى: لالتماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الجمعة

اعلن ​دار الفتوى​ في ​الجمهورية​ اللبنانية في بيان انه يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من ​شهر رمضان​ المبارك الموافق 22 أيار الجاري2020م. وسوف يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ صلاة وخطبة ​عيد الفطر​ السعيد عند ​الساعة​ السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في ​وسط بيروت​ مع مراعاة الإجراءات الطبية التي اعلن عنها في بيانات سابقة. واعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد.

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