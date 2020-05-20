مصادر نيابية للنشرة: خلاف حاد بين النواب في لجنة المال والموازنة على خطة الحكومة

كشفت مصادر نيابية للنشرة أن "خلافا حادا وقع بين النواب داخل جلسة ​لجنة المال والموازنة​ حول خطة ​الحكومة​ الاقتصادية". ولفتت المصادر الى أن "هناك فرقا كبيرا بين الارقام التي قدمها ممثلو ​مصرف لبنان​ وممثلو ​وزارة المالية​"، مشيرة الى أن " التباين كان واضحا حول هذه الارقام مما دفع العديد من النواب المشاركين في الجلسة الى اعادة طرح مواضيع تتعلق بالخطة ككل والمطالبة بإعادة درسها من جديد بإعتبارها خطة غير دقيقة".

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