الحجار: أنتم التركة الثقيلة على هذا البلد

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجماعي إلى ان "​باريس​ 1 و2 و3، وبعدهم سيدر، مؤتمرات طلبت إصلاحات جوهرية، محاضر ​المجلس النيابي​ تشهد كم حذرنا من عدم تنفيذها. كان الرد بالتسويف والتأجيل والعرقلة فوقعت الكارثة وأصبحنا اليوم ملزمين بتحقيقها ولكن بكلفة أكبر بكتير. وبدهم يرجعو بالتاريخ وبيحكوك بتركة ثقيلة! أنتم التركة الثقيلة على هذا البلد".

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