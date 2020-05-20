حتي تلقى اتصالا من وزير خارجية مصر وبحثا الاوضاع العامة

تلقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من وزير خارجية مصر ​سامح شكري​ جرى خلاله بحث الاوضاع الاقليمية في المنطقة.

كما شكر حتي مصر على موقفها الداعم ل​لبنان​ لا سيما في مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​.

وتناول الوزيران خلال الاتصال موضوع لجوء لبنان الى ​صندوق النقد الدولي​ والذي سبق لمصر ان اختبرته.

واعرب شكري عن استعداد بلاده للمساعدة وتبادل الخبرات بين وزارات البلدين في هذا الشأن. كما تطرق البحث الى سبل مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.