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حتي تلقى اتصالا من وزير خارجية مصر وبحثا الاوضاع العامة

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تلقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من وزير خارجية مصر ​سامح شكري​ جرى خلاله بحث الاوضاع الاقليمية في المنطقة.

كما شكر حتي مصر على موقفها الداعم ل​لبنان​ لا سيما في مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​.

وتناول الوزيران خلال الاتصال موضوع لجوء لبنان الى ​صندوق النقد الدولي​ والذي سبق لمصر ان اختبرته.

واعرب شكري عن استعداد بلاده للمساعدة وتبادل الخبرات بين وزارات البلدين في هذا الشأن. كما تطرق البحث الى سبل مواجهة تفشي ​فيروس ​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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