أبي رميا: مصداقية الدولة على المحك

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ركّزت خلال مداخلتي في جلسة لجنة المال على التناقض الرهيب بين الارقام في الخطة الحكومية مقارنة بارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف. مصداقية الدولة على المحك وعلينا تبيان حقيقة الارقام".
وأكد ان |التنسيق بين الجهات مطلوب وعلينا كنواب التعاطي بحكمة بعيداً عن الواننا الحزبية. المسؤولية واجب".
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