أبي رميا: مصداقية الدولة على المحك

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ركّزت خلال مداخلتي في جلسة ​لجنة المال​ على التناقض الرهيب بين الارقام في ​الخطة الحكومية​ مقارنة بارقام ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​. مصداقية ​الدولة​ على المحك وعلينا تبيان حقيقة الارقام".

وأكد ان |التنسيق بين الجهات مطلوب وعلينا كنواب التعاطي بحكمة بعيداً عن الواننا الحزبية. المسؤولية واجب".

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