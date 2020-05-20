الصحة المغربية تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ تسجيل 136 حالة تعافي من المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ايرنفه بالتالي إجمالي عدد المتعافين خلال الساتعات الـ 24 الأخيرة إلى 4037 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، توازيًا مع تسجيل 25 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في عموم البلاد.

وكانت ​الحكومة المغربية​، صادقت في وقت سابق على مشروع تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتةً إلى أن مشروع لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وتجنيب المملكة الأسوء.