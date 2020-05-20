693 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة في أندونيسيا

أفاد الموقع الإلكتروني لقوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة ​فيروس كورونا​ بأن البلاد سجلت اليوم 693 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تسجلها ​إندونيسيا​، مما يرفع إجمالي عدد ​الإصابات​ لديها إلى 19189.

كما أعلنت قوة العمل تسجيل 21 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضا.