693 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة في أندونيسيا

أفاد الموقع الإلكتروني لقوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا بأن البلاد سجلت اليوم 693 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تسجلها إندونيسيا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 19189.
كما أعلنت قوة العمل تسجيل 21 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضا.
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