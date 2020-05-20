السلطات الصحية البلجيكية: 42 حالة وفاة بسبب كورونا و192 إصابة

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة البلجيكية تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرنفع بالتالي إجمالي عدد ضحايا كورونا إلى 9150 حالة.

ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أنه تم تسجيل 192 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 55900 حالة إصابة.

وفي سياق متصل، تخطت أعداد الاصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 5 ملايين حالة، في حين تقترب حالة الشفاء من 2 مليون.