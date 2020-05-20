الصحة الإيرانية: 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا و2346 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7183 حالة وفاةـ توازيًا مع تسجيل 2346 إصابة جديدة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي حذر في وقت سابق من هجوم عنيف لفيروس كورونا المستجد داخل بلاده في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، لافتًا إلى أن "التقديرات تشير إلى عودة فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية بضراوة في إيران".
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، حيث تخطت أعداد الاصابات بهذا الفيروس حاجز الـ 5 ملايين حالة، مع اقتراب حالة الشفاء من 2 مليون.
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