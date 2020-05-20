الصحة العالمية: وضع فيروس كورونا في روسيا شهد حالة من الاستقرار

أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، بأن "وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا شهد حالة من الاستقرار"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من تباطؤ معدل انتشار العدوى، إلا أنه يتعين على روسيا بذل مزيد من الجهود للحد من حالات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد".
وأشارت فوينوفيتش إلى أن "هذه مرحلة حساسة للغاية وتتطلب مزيدًا من متابعة التباعد الاجتماعي حتى في حالة رفع بعض القيود، ونظافة اليدين، ورصد الحالات واختبارها وعلاجها وعزلها"، مؤكدةً أن "الجهود المبذولة لتتبع مخالطة الأشخاص المصابين والامتثال للحجر الصحي مهمة للغاية للحفاظ على التطور الإيجابي، والسيطرة على الوباء".
كما وصفت الوضع بأنه "مثل سباق الماراثون والعالم في منتصف الطريق فقط".
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