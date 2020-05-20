الخارجية اليونانية تدين إحراق علم تركيا خلال فعاليات أقيمت وسط العاصمة

أعربت ​وزارة الخارجية​ ​اليونان​ية، عن إدانتها بأشد العبارات الإساءة للرموز الوطنية لأي دولة، بعد إقدام مجموعة من النشطاء على إحراق علم ​تركيا​ أثناء فعاليات تذكارية أقيمت وسط العاصمة أثينا بمناسبة ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لليونانيين في تركيا.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "مثل هذه التصرفات تتناقض مع ثقافة وتقاليد الشعب اليوناني".

من الجدير بالذكر أن حكومة اليونان اعتبرت في عام 1994 أن مقتل 370 ألفًا من اليونانيين البونتيك، الذين كانوا يقيمون على سواحل البحر الأسود في الامبراطورية العثمانية خلال الفترة بين عامي 1914 و1923 كان إبادة جماعية، في ين تنفي حكومة أنقرة ذلك.