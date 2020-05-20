العدل السورية نفت ما يتم تداوله عن قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف

نفت ​وزارة العدل​ السورية ما تم تداوله عبر صفحات ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الاعمال ​رامي مخلوف​. ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إلى توخي الدقة والحذر في نقل ما ينشر من أخبار ومعلومات مغلوطة لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً ​المواقع الالكترونية​ التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات و​الأخبار​ المفبركة بهدف إثارة البلبلة وذلك تحت طائلة المسؤولية.

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