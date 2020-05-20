شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا لسيادته ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادته الشجاعة والحكيمة.

يذكر أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قد بعث أيضا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها : "اتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء"

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام قد التقى اليوم بالدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التى تحققت كمبادرة "الثقافة فى بيتك" والتى شاركت فيها الهيئة الوطنية للإعلام حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة ثلاثة ساعات متوالية لاقت استحسان وقبول من المشاهدين.

وأكد أسامة هيكل وزير الإعلام أنه استكمالًا للنجاحات وتنفيذًا لتكليفات الرئيس بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام، تم الاتفاق على استمرار تقديم مواد المبادرة عبر التليفزيون والسعى لتقديم المضامين الهادفة والرامية لإنعاش ذاكرة الفن المصرى الرائد فى كل المجالات الثقافية.

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وأشار أسامة هيكل إلى أن الثقافة فى مصر جزء رئيسى فى تكوين الشخصية المصرية ووسيلة هامة لتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، وأكد على مسئوليتنا للارتقاء بمنظومة الذوق العام والقيم الأخلاقية الموجودة من خلال نشر الوعى بين المواطنين.

واشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على حسن التنسيق والتعاون وإتاحة الوقت على القناة الثانية لعرض المواد الثقافية المختارة، مطالبة باستمرار تخصيص ساعات العرض بشكل دائم مستقبلًا فى ظل الاقبال الرائع من المشاهدين على ما يقدم.

واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل وضع المبادئ العامة للارتقاء بالذوق العام.