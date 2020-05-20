شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتأجيل تحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبة بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور بتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية ولا يعلم احد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مما يستوجب أن يكون هناك تروى فى هذه المسألة، وضرورة تشديد الرقابة من قبل الوزارة حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور وأهمية الالتزام بتعليمات الوزارة والقرارات الخاصة بالمصروفات الدراسية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الكثير من المواطنين، وبالتالى يجب ان يكون هناك تأنى فيما يخص مصروفات العام الدراسى الجديد الذى لا يعلم أحد موعده حتى الآن أو الكيفية التى ستعود الدراسة بها، او أيا من التفاصيل، و تحصيل المصروفات خلال هذه الفترة يمثل إرهاق على كاهل أولياء الأمور.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الرتبية والتعليم بمزيد من الرقابة على المدارس الخاصة، لمنع استغلال بعضها لأولياء الأمور، مقترحا أن يتم تحصيل المصروفات من خلال حساب بنكي يتم إيداع المصروفات من خلاله، وذلك وفقا لما تقرره الوزارة حتى لا يكون هناك تلاعب فى زيادة هذه المصروفات بعيدا عن رقابة الوزارة، مؤكدا أن المنظومة التعليمية تشهد اهتمام كبير ولابد أن يطال هذا الاهتمام كافة ما هو متعلق بالمنظومة.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع بلجنة التعليم للوقوف على المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل، على أن يكون هناك ممثلين عن المدارس الخاصة وأولياء الأمور والوزارة، والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف.