شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لوزير الكهرباء عن انقطاع التيار وخطة الوزارة لإحلال وتجديد الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجها إلي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء عن تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق في انحاء الجمهورية، وخاصة مع تزايد درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة التي ضربت البلاد والتي وصلت ذروتها في الفترة الأخيرة، والذى تزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال خليل، في طلب الإحاطة، إنه بالرغم من تزايد حاجة المواطنين إلى التيار الكهربائي بصورة كبيرة، لذلك يجب على الوزارة أن تقوم بعملية الاحلال والتجديد اللازمة للشبكات التي أصبحت متهالكة على مستوى الجمهورية.

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وأضاف خليل، أنه رغما عن رفع الدعم عن الكهرباء وأن المواطن هو من يتحمل تكلفة الكهرباء التي يستخدمها إلا أنه مع ذلك فان هناك العديد من الانقطاعات في انحاء الجمهورية وخاصة محافظات الدلتا ومنها محافظة السويس، الامر الذي اصبح معه المواطن يكتوي بنور الأسعار بدل الكهرباء بسبب انقطاعها بصفة مستمرة.

وتابع عضو مجلس النواب، إن انقطاع الكهرباء فى معظم أنحاء الجمهوريه مع موجة الحر، علي الرغم إن هذه المشكلة متكررة دائما كل عام، وذلك لعدم اتخاذ الحكومة اجراءات تغيير الشبكات والمحولات المتهالكة فى كل أنحاء الجمهورية، متسائلا عن خطة الوزارة لاجراء عملية الاحلال والتجديد للشبكات والمحولات على مستوى انحاء الجمهورية لاسيما محافظة السويس .