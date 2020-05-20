100% نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي منصة اختبار الكيمياء في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بتسجيل نسبة حضور لطلبة المحافظة في آخر اختبار وهو مادة الكيمياء بنسبة 100%، للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ م.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، أن الاختبارات مرت بسلام دون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية (التعليم الثانوي، شئون الطلبة، المكتب الفني، التطوير، الإحصاء، المتابعة).



وأشار صلاح إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولي التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها.