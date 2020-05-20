لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 961

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 961 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 251 .

وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد أمس الثلاثاء ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد ، عقب جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع، ويجب التشدد في وضع الكمامات".

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