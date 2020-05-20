خلال حملة أمنية.. ضبط تشكيلين عصابيين و18 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية، بضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. أسفرت جهود الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبوا حادثين متنوعين. Advertisements وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبطت الحملات 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة. ونجحت الحملات في ضبط 18 ألف و986مخالفة مرورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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