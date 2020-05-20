"تامر حسني" على مسرح الصوت والضوء في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن إقامة حفل كبير للنجم الفنان تامر حسني على مسرحها بمنطقة الأهرامات، بدون جمهور مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد الفطر المبارك والترفيه، مع اتباع الإجراءات اللازمة للوقايه من فيروس كورونا.
يبث حفل الفنان تامر حسني على قناتي ON و DMC في سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك.
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