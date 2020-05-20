بأسلوب التتبع.. سقوط عصابة تقودها سيدة لسرقة رواد البنوك في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك، بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من (محاسب بإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم)، بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكي بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلاً سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بسرقة الحقيبة وبها المبلغ المالي من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص (سيدة، صاحب مكتب تمويل عقاري، سائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا باقتسامهم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.

وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة") وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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