بايدن يعارض فرض السيادة الإسرائيلية على أراض جديدة بالضفة الغربية المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (أ ش أ):

أعلن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، معارضته لفرض السيادة الإسرائيلية على أراض جديدة بالضفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها تقويض عملية السلام والتقليل من فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ونقلت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن بايدن قوله - خلال فعالية عن بعد لجمع التبرعات ليهود ديمقراطيين - إن الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية " المحتلة " سيخنق أي فرصة للسلام، مضيفا أن الإجراءات "أحادية الجانب " ستقوض احتمالات حل الدولتين.

وشدد بايدن على أن ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية لن يحصل على "الضوء الأخضر" أو أي نوع من الاعتراف من الإدارة الأمريكية حال فوزه بالرئاسة.

وقال "أنا لا أؤيد ضم المزيد من الأراضي، إسرائيل بحاجة إلى وقف تهديدات الضم ووقف النشاط الاستيطاني لأنها تقضي بذلك على أي أمل في السلام."

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وشدد - في الوقت نفسه - على معارضته لدعوات سياسيين ديمقراطيين آخرين، أبرزهم السناتور بيرني ساندرز، بشأن وضع شروط للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حتى تغيير الأخيرة سياستها تجاه الفلسطينيين .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 17 مايو الجاري ، أن الأوان قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ، ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار.