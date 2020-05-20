الكويت: شفاء 204 حالات من المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن شفاء 204 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4885 حالة.
المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأضافت الصحة الكويتية- في بيان- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 4681 حالة.
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