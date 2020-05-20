الصحة العالمية: وضع كورونا في روسيا يشهد حالة استقرار

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن وضع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا شهد حالة من الاستقرار.
مشيرة إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدل انتشار العدوى، إلا أنه يتعين على روسيا بذل مزيد من الجهود للحد من حالات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وقالت مسؤولة المنظمة - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه فيما يبدو أن البلاد في مرحلة الاستقرار،
وأشارت إلى أن هذه مرحلة حساسة للغاية وتتطلب مزيدا من متابعة التباعد الاجتماعي حتى في حالة رفع بعض القيود، ونظافة اليدين، ورصد الحالات واختبارها وعلاجها وعزلها.
وأكدت أن الجهود المبذولة لتتبع مخالطة الأشخاص المصابين والامتثال للحجر الصحي مهمة للغاية للحفاظ على التطور الإيجابي، والسيطرة على الوباء، ووصفت الوضع بأنه مثل سباق "الماراثون" وأن العالم في منتصف الطريق فقط.
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