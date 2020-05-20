كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كمبوديا ترفع الحظر عن الدخول من ست دول وسط فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت كمبوديا حظرًا على دخول زوار من إيران وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة تم وضعه للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنه بالرغم من التسهيلات، سيظل الزوار الأجانب بحاجة إلى الحصول على شهادة لا تزيد عن 72 ساعة تؤكد أنهم ليسوا مصابين بفيروس كورونا الجديد وإثبات بقيمة 50،000 دولار من التأمين الصحي أثناء وجودهم في كمبوديا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر بيان للوزارة، أنهم سيخضعون أيضًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد وصولهما إلى المكان المخصص للحكومة واختبارهما للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا، لكنه لم يحدد أين.

وقال وزير الصحة، مام بونهينج في بيان: "يُسمح لجميع الركاب، الكمبوديون والأجانب، الذين يسافرون إلى كمبوديا، بالدخول إلى مراكز الانتظار لإجراء اختبارات فيروس كورونا وأنهم ينتظرون نتائج من مختبر باستور"، مشيرًا إلى أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس.

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وقالت وزارة الصحة يوم السبت، إن آخر مريض مصاب بالفيروس تعافى وخرج من المستشفى تاركا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا بلا حالات.

أبلغت كمبوديا عن 122 حالة إصابة بالفيروس ولم تحدث حالات وفاة بسبب المرض منذ ظهوره في الصين وبدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إصابة أكثر من 4.5 مليون شخص وقتل نحو 300،000 منذ يناير.

وكان قد أقر البرلمان في كمبوديا قانونًا جديدًا، يوم الجمعة 10 إبريل، لتمهيد الطريق لحالة الطوارئ، التي قال رئيس وزراء البلاد هون سين، إنه قد يضطر إلى إعلانها لتعزيز الحملة ضد فيروس كورونا.

يسمح القانون للحكومة في حالات الطوارئ بمراقبة الاتصالات، والسيطرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحظر أو تقييد توزيع المعلومات التي يمكن أن تولد الخوف أو الاضطراب العام، أو التي قد تضر بالأمن القومي، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

