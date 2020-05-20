كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. رئيس الوزراء: تفشي فيروس كورونا وصل إلى مرحلة الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا يدخل مرحلة أكثر استقرارًا، بينما حذر من أن القيود يجب أن ترفع بعناية في 17 منطقة حيث تم السماح بهذه التحركات.

تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في روسيا حاجز الـ 300،ألف، اليوم الأربعاء، ولكن بأقل زيادة يومية في الإصابات منذ 1 مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت روسيا، يوم الثلاثاء، عن رفضها لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وجهها إلى منظمة الصحة العالمية؛ بسبب اعتقاده بأنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف: إن "موقفنا من ذلك أننا بالطبع نعتبره سلبيا"، مضيفًا: "نحن والجزء الأكبر من المجتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة، التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في مجال الرعاية الصحية، وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورونا".

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ولفت "غاتيلوف" إلى أن روسيا تعتبر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية أو تقليصها لحجم التمويل لهذه المنظمة سيكون "أمرا غير مرجو ومضرا".

وسبق أن وجهت إدارة ترامب، اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأعطي "ترامب" مهلة إلى منظمة الصحة العالمية لمدة 30 يومًا لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددًا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

