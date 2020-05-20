كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بنجلاديش تنقل الروهينجا إلى ملاجئ الجزيرة مع اقتراب إعصار ضخم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت بنجلادش، اليوم الأربعاء، مئات من لاجئي الروهينجا الذين يعيشون في جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال من الملاجئ في الوقت الذي يقترب فيه إعصار عملاق، وهو الأقوى في المنطقة، حسبما قال عدد من اللاجئين.

وقال بيمال شكما، مسؤول رفيع في لجنة إغاثة اللاجئين والعودة إلى الوطن: "لكل كتلة مركز إعصار وتم نقلهم إلى المركز"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ديبانكار داتا، مدير منظمة أوكسفام الخيرية في بنجلاديش: "إنه بالفعل تحدٍ كبير لاحتواء انتشار الفيروس بين اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة، ويتقاسمون مرافق المياه والمراحيض".

وأضاف في بيان، أن العدوى المنقولة بالماء وغيرها من الأمراض تشكل تهديدا أيضًا.

ويقول عمال الإغاثة، إن الإعصار قد يعوق الجهود للسيطرة على تفشي الفيروس في المخيمات التي أبلغت عن أول إصابات لها الأسبوع الماضي.

قال صابر أحمد، وهو متطوع من الروهينجا يبلغ من العمر 24 عامًا: "نحن نستخدم مكبرات الصوت وميكروفونات المسجد لتحذير الناس".

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وأضاف لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن اللاجئين أبلغوا بالتوجه إلى المدارس والمدارس إذا دمرت العاصفة الملاجئ. إذا ضرب المخيمات سيكون هناك دمار كبير."

من المتوقع أن تضرب الحافة الشرقية للعاصفة المتجهة إلى بنجلاديش والهند المجاورة جزيرة باسان شار، حيث تم إرسال 306 روهينجيًا، أعضاء أقلية مضطهدة من ميانمار، هذا الشهر بعد إنقاذهم من القوارب.

ودعت الأمم المتحدة إلى نقل اللاجئين إلى البر الرئيسي للانضمام إلى أكثر من مليون آخرين يعيشون في مخيمات مترامية الأطراف خارج بلدة كوكس بازار.

على الرغم من أنه من المتوقع أن تهرب تلك المستوطنة، أكبر مخيم للاجئين في العالم، من أسوأ عاصفة، فقد تم رفع مستوى الخطر إلى تسعة من ستة، مما يشير إلى تهديد خطير.

ضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الملاجئ الضعيفة، المبنية على التلال المعرضة للانهيارات الأرضية، ورفعت الأعلام الحمراء لتحذير اللاجئين من البقاء في الداخل.

يُعد البنجلاديشيون والروهينجا من بين آلاف المتطوعين المدربين على تدابير الاستجابة للطوارئ الذين حصلوا على سترات نجاة ومشاعل.