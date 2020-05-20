كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء اختبار لقاح لفيروس كورونا على القردة بعد نجاحه على الفئران بتايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت السلطات في تايلاند، اليوم الأربعاء، أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للاستخدام في العام المقبل، وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

وأعلنت تايلاند، أنها ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل، حسبما قال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد- 19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين.

وكشفت السلطات الصحية في تايلاند، أن عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند بلغ 3034 حالة، توفي 56 منهم.

وأضاف المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد- 19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، إنه يجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية، لكن منظمة الصحة العالمية صرحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.

ويذكر أن هذا النوع من اللقاحات يحفز خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره.

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وكانت بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية، يوم الاثنين الماضي، أوضحت أن لقاحها التجريبي، وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجساما مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

فتحت السلطات في تايلاند، اليوم الأحد، مراكز التسوق والمتاجر للمرة الأولى منذ مارس في مرحلتها الثانية من إجراءات الاسترخاء مع تباطؤ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة سنترال باتانا العامة المحدودة، أكبر مركز تجاري في البلاد، إنها تعيد فتح 33 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "سنترال باتانا"، أنها ستتحكم في الكثافة من خلال السماح لشخص واحد فقط لكل 5 أمتار مربعة (54 قدمًا مربعة) واستخدام الروبوتات لقياس درجات حرارة الجسم وباستخدام مصاعد لا تعمل باللمس.

وشوهد عشرات المتسوقين يصطفون قبل دخول مركز إيكونسيام التجاري في وسط بانكوك. يُطلب من العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة والتسجيل على موقع ويب حكومي قبل الدخول.