أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب إلى 4037 حالة، بعد تسجيل 136 حالة شفاء جديدة.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى 194، بعدما تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، خلال الـ18 ساعة الماضية.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 7048 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء ، بعد تسجيل25 حالة جديدة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ97867 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات،والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة واحدة و136 حالة شفاء في 18 ساعة.. وإجمالي المتعافين يتجاوز الـ4 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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