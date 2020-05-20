طقس الأربعاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى داخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة فوق السواحل، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، كما سيلاحظ انتشار سحب كثيفة فوق السواحل الجنوبية وذلك خلال الليل والصباح.

وستنمو خلال الظهيرة سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب الهضاب العليا الشرقية مع نزول زخات مطرية رعدية متفرقة.

عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

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وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية وشمال البلاد، في حين ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و19 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 17 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، حيث ستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة بالسواحل، وما بين 29 و35 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 33 و38 درجة بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.