وفاة موظف أممي بفيروس كورونا في صنعاء

الأربعاء 20 مايو 2020

توفي أحد الموظفين العاملين في مكتب الامم المتحدة بالعاصة صنعاء، أمس الثلاثاء 19 مايو 2020، جراء اصابته بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة "خبر"، عن مصدر طبيان احد العاملين بمكتب الامم المتحدة أجنبي الجنسية، اصيب بفيروس كورونا ونقل الى احدى مراكز العزل الطبي بالعاصمة صنعاء.

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وذكر المصدر ان الموظف توفي امس الثلاثاء، في غرفة العناية المركزة عقب تفاقم حالته الصحية وعدم التمكن من مساعدته.

بدوره كشف مصدر امني لوكالة "خبر"، ان مليشيا الحوثي تواصل تكتمها عن عدد الاصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم اتخاذها اجراءات اغلاق عدد من المحال والاسواق رافضة الكشف عن عدد المصابين.

وبين المصدر ان المليشيا لجأت الى التكتيم عن عدد الاصابات بفيروس كورونا كي تواصل جباياته وتحصل مبالغ زكوية مستغلة شهر رمضان لدفع الزكاة، بالاضافة الى ان المليشيا لا تريد ان تبث الرعب في عناصرها المتواجدين في جبهات القتال العبثية التي افتعلتها