شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في الضالع وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 20/أيار/2020، تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات على تجمعات حوثية في مديرية قعطبة غربي المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا.

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