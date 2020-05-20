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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في الضالع وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 20/أيار/2020، تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات على تجمعات حوثية في مديرية قعطبة غربي المحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا.
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