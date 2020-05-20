الإمارات.. بن زايد يأمر بصرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ على المواطنين بأبوظبي

الأربعاء 20 مايو 2020

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم لأكثر من 5550 مواطناً في إمارة أبوظبي.



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ووفق وكالة "وام" يأتي اعتماد حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي والتي تتزامن مع عيد الفطر المبارك.. انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت حزمة المنافع السكنية تنفيذاً لأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين.. تزامناً مع عيد الفطر المبارك