شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الهند وبنجلاديش تسبق إعصار «أمفان» والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المناطق الساحلية شرقي الهند وبنجلاديش رياحا قوية وأمطارا غزيرة مع اقتراب إعصار أمفان، الموجود حاليا في خليج البنغال، من الشاطئ قبل الوصول إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المتوقع أن تصاحب أمفان رياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة عندما يعبر الساحل بين ولاية غرب البنغال في الهند وبين بنجلاديش مساء اليوم.

وعلى الرغم من تراجع قوة أمفان عن مستوى الإعصار القوي أمس الثلاثاء، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه قد يتسبب في أضرار واسعة النطاق من الرياح القوية وموجات المد والأمطار الغزيرة والفيضانات، بما في ذلك في مدينة كلكتا، التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.