المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف

دعت مديرية المرور العامة، الاربعاء، المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف خلال التنقل سواء بالسيارة او سيرا. وقال المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "على المواطنين جميعا ارتداء الكفوف والكمامة سواء اثناء قيادة السيارة او السير راجلا في الشوارع واثناء التسوق".



واضافت ان "ذلك جاء من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من انتقال فايروس كورونا ، ومنع انتشاره بعد تسجيل اصابات كثيرة بين المواطنين بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية".

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