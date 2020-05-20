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موقع عالمي: انخفاض تصدير الفواكه والخضر التركية الى العراق

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أعلن موقع متخصص في تصدير واستيراد المنتجات الطازجة في العالم، ان الصادرات التركية من الفواكه والخضر قد انخفضت الى العراق خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.

وذكر موقع "فريش بلازا" ان صادرات تركيا من الخضروات والفاكهة إلى الدول المجاورة لها، سوريا وإيران والعراق، قد انخفضت كما انخفضت الصادرات إلى دول الخليج.

 

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وأضاف ان العراق كان في السنوات السابقة اهم الدول التي تستورد الفواكه والخضروات من تركيا، الا ان هذه الصادرات انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري الى 180 الف طن.

 

يذكر ان وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن حظر استيراد 23 منتجا زراعيا فضلا عن حظر استيراد البيض والدجاج والاسماك لوفرتها محليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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