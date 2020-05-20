موقع عالمي: انخفاض تصدير الفواكه والخضر التركية الى العراق

أعلن موقع متخصص في تصدير واستيراد المنتجات الطازجة في العالم، ان الصادرات التركية من الفواكه والخضر قد انخفضت الى العراق خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.
وذكر موقع "فريش بلازا" ان صادرات تركيا من الخضروات والفاكهة إلى الدول المجاورة لها، سوريا وإيران والعراق، قد انخفضت كما انخفضت الصادرات إلى دول الخليج.
وأضاف ان العراق كان في السنوات السابقة اهم الدول التي تستورد الفواكه والخضروات من تركيا، الا ان هذه الصادرات انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري الى 180 الف طن.
يذكر ان وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن حظر استيراد 23 منتجا زراعيا فضلا عن حظر استيراد البيض والدجاج والاسماك لوفرتها محليا.
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