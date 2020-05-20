اعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في الزبير.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثلاث اصابات بفايروس كورونا في قضاء الزبير، بعدما ظهرت نتائج التحليل المختبرية لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".