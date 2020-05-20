حبس 3 معارضين جزائريين بتهمة التحريض على التجمهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة جزائرية بحبس 3 معارضين لاتهامهم بالتحريض على التجمهر وإهانة النظام في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووفق منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي فإن القضاء أصدر أحكاما قاسية بالسجن النافد على ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان، إنه حكم على الناشط صهيب دباغي "بالسجن سنة نافدة بمحكمة الشراقة (بالجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيسبوك".

وفي البيض(670 كلم جنوب غرب الجزائر)، أوضحت اللجنة (تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019)، أن محكمة لبيض سيدس الشيخ أصدرت على "معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية" تتمثل ب"18 شهرا سجنا نافذا".

ودائما ما ترفض الجزائر الاتهامات التي توجهها لها بعض المنظمات الحقوقية وتؤكد نزاهة أحكام القضاء وترفض التعليق عليها.