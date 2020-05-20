الخليج 365الأربعاء 2020/5/20 01:12 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف عسكريين اثنين على خلفية فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران فيه وهما يعتديان على طبيب بأحد المستشفيات.
وقال بيان صادر عن مديرية التوجيه التابعة للجيش إن "تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في إحدى المستشفيات".
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات فورية تجاه العسكريين، الذين لم يكشف هويتهما، حيث تم توقيفهما وفتح تحقيق معهما بشأن تلك الواقعة.
وأعرب الجيش اللبناني عن أسفه تجاه الحادث الذي وصفه بأنه "عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".
وشدد الجيش على احترامه الشديد للفرق الطبية وتقديره لرسالتها الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمها تحت أي سبب أو ذريعة.
وكان فيديو نشر على وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد أثار حالة من الغضب في الشارع اللبناني بعد أن أظهر عسكريين يعتديان على طبيب في أحد المستشفيات دون أن تتضح ملابسات الواقعة أو السبب الذي دفع بهما إلى ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف عسكريين أثارا غضبا في لبنان لاعتدائهما على طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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