شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجّل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت روسيا الأربعاء أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة بينما تجاوز عدد الإصابات 300 ألف.



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 2972 بينما وصل عدد الإصابات إلى 308 آلاف و705 بعد تسجيل 8764 إصابة جديدة، في أدنى زيادة يومية منذ الأول من مايو.

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