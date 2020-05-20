دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن سد النهضة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق ودي بين الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، وفقاً لاتفاق إعلان المبادىء الموقع بينهم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد جوتيريش، في بيان أوردته صحيفة "اليوم السابع"، على أهمية إعلان المباديء الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعي للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقاً لمباديء القانون الدولي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى متابعته للتطورات المتعلقة بسد النهضة عن كثب، لافتاً إلى التقدم الجيد فى المفاوضات بين الدول الثلاث .

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وطالب جوتيريش الأطراف الثلاثة بالمثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد أمس، الثلاثاء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الاجتماع تناول ملف سد النهضة من كافة جوانبه.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.