سقوط أول قتيل في الإعصار أمبان في بنغلادش

أسفر الإعصار القوي أمبان الذي يفترض أن يضرب البر بعد ظهر الأربعاء في خليج البنغال، عن سقوط أول قتيل في بنغلادش هو متطوع في منظمة الهلال الأحمر المحلية.
وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد في إجلاء قرويين، في نهر في مدينة كالابارا الساحلية.
ولفت نور الإسلام خان المسؤول في الهلال الأحمر في بنغلادش لوكالة "فرانس برس" الى إن المتطوع "كان يحمل مكبرا للصوت ثقيلا ويرتدي حذاء مضادا للمطر وواقيا من الرياح، لذلك لم يتمكن من السباحة وغرق بسبب وزن معداته".
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