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سقوط أول قتيل في الإعصار أمبان في بنغلادش

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أسفر الإعصار القوي أمبان الذي يفترض أن يضرب البر بعد ظهر الأربعاء في خليج البنغال، عن سقوط أول قتيل في ​بنغلادش​ هو متطوع في منظمة ​الهلال الأحمر​ المحلية.

وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد في إجلاء قرويين، في نهر في مدينة كالابارا الساحلية.

ولفت نور ​الإسلام​ خان المسؤول في الهلال الأحمر في بنغلادش لوكالة "فرانس برس" الى إن المتطوع "كان يحمل مكبرا للصوت ثقيلا ويرتدي حذاء مضادا للمطر وواقيا من الرياح، لذلك لم يتمكن من ​السباحة​ وغرق بسبب وزن معداته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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