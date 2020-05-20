سقوط أول قتيل في الإعصار أمبان في بنغلادش

أسفر الإعصار القوي أمبان الذي يفترض أن يضرب البر بعد ظهر الأربعاء في خليج البنغال، عن سقوط أول قتيل في ​بنغلادش​ هو متطوع في منظمة ​الهلال الأحمر​ المحلية.

وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد في إجلاء قرويين، في نهر في مدينة كالابارا الساحلية.

ولفت نور ​الإسلام​ خان المسؤول في الهلال الأحمر في بنغلادش لوكالة "فرانس برس" الى إن المتطوع "كان يحمل مكبرا للصوت ثقيلا ويرتدي حذاء مضادا للمطر وواقيا من الرياح، لذلك لم يتمكن من ​السباحة​ وغرق بسبب وزن معداته".