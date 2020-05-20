الدفاع الصينية: تهنئة بومبيو لرئيسة تايوان على تنصيبها خطيرة للغاية

رأت وزارة الدفاع ​الصين​ية أن "رسالة التهنئة التي أرسلها ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ لرئيسة ​تايوان​ تساي إنغ-ون بعد فوزها بولاية ثانية، كانت خاطئة بل وخطيرة للغاية"، معتبرة أن "الخطوة الأميركية تتدخّل بشكل خطير في شؤون الصين الداخلية وتضر بشكل خطير ب​السلام​ والاستقرار في مضيق تايوان".

وحذّرت الوزارة في بيان من أنه لدى "جيش التحرير الشعبي الرغبة والثقة والقدرة على هزيمة أي شكل من أشكال التدخّل الخارجي وخطط قوات استقلال تايوان الانفصالية"، مؤكدة أن بكين ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن سيادة الصين و​سلامة​ أراضيها".

وبعث بومبيو رسالة أشاد فيها بـ"شجاعة تساي ورؤيتها في قيادة ديموقراطية تايوان الحيوية". وتثير تساي حفيظة بكين لأنها تعتبر تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع لا جزءا من "الصين الواحدة".