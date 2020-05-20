القيادة الجوية الأمركية: تحطم مقاتلة "إف 35" الأميركية في فلوريدا

أفادت قيادة قاعدة "إيغلين" في فلوريدا، "بتحطم مقاتلة الجيل الخامس "إف 35" في ​ولاية فلوريدا​"، لافتةً إلى "نجاة الطيار بعد قفزه بالمظلة قبل سقوط المقاتلة، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة".

ولفتت ​القيادة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي"، منوّهةً بأن "المقاتلة "إف 35" لم تكن مزودة بالأسلحة".

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في فلوريدا خلال أقل من أسبوع، حيث تحطمت قبل أيام مقاتلة من طراز "إف-22" تعود للقاعدة العسكرية نفسها.