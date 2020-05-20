المالية الألمانية تقرر إيقاف مطار "تيجيل" عن العمل حتى منتصف حزيران المقبل

أشارت المتحدثة باسم ​وزارة المالية​ الألمانية إلى أنه "من المقرر أن يتوقف مطار "برلين تيجيل" عن العمل مؤقتًا لمدة شهرين اعتبارًا من منتصف حزيران المقبل"، لافتةً إلى أن "هذا القرار تم اتخاذه من قبل ​الحكومة الفيدرالية​ وولايتي "برلين" و"براندنبورغ".

وأفادت المتحدثة بأنه "تم تقديم الطلب إلى سلطة الطيران، على خلفية تراجع حركة الطيران جراء تفشي ​فيروس كورونا​".

من الجدير بالذكر أن مطار "تيجيل" الواقه في العاصمة الألمانية برلين، يعد المطار الألماني الرابع، حيث استقبل العام الماضي أكثر من 24 مليون مسافر.