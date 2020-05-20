أشارت المتحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إلى أنه "من المقرر أن يتوقف مطار "برلين تيجيل" عن العمل مؤقتًا لمدة شهرين اعتبارًا من منتصف حزيران المقبل"، لافتةً إلى أن "هذا القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة الفيدرالية وولايتي "برلين" و"براندنبورغ".
وأفادت المتحدثة بأنه "تم تقديم الطلب إلى سلطة الطيران، على خلفية تراجع حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا".
من الجدير بالذكر أن مطار "تيجيل" الواقه في العاصمة الألمانية برلين، يعد المطار الألماني الرابع، حيث استقبل العام الماضي أكثر من 24 مليون مسافر.
كانت هذه تفاصيل خبر المالية الألمانية تقرر إيقاف مطار "تيجيل" عن العمل حتى منتصف حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.