الحكومة الإسبانية تلزم كل من يفوق عمره الست سنوات بارتداء الكمامة

أشارت وزارة الصحة الإسبانية إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا يقضي بإلزام كل من يبلغ عمره أكثر من ست سنوات، بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.
ولفتت الوزارة إلى أن "كل من استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض، فإنه يتوجب عليهم ارتداء الكمامات"، موضحةً أن "هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا".
بموازاة ذلك، يستعد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر حزيران، ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 232037 حالة، مع وفاة 27778 شخصًا.
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