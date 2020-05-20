مسؤول تايلندي: نتوقع أن يكون لقاح كورونا الذي ننتجه جاهزًا العام المقبل

أشار المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد- 19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، إلى أن "بلاده تتوقع أن يكون لقاح ​فيروس كورونا​ جاهزًا للاستخدام في العام المقبل، وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران".

ولفت ويسانويوتين إلى أن "​تايلاند​ ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع "مسنجر آر.إن.ايه" على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران".

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 56 شخصًا.