إنتحار ابن الرئيس المكسيكي السابق لويس إتشيفيريا ألفاريز

أعلن مكتب المدعي العام المحلّي في المكسيك، "انتحار نجل الرئيس المكسيكي السابق لويس إتشيفيريا ألفاريز، ألفارو إتشيفيريا زونو (71 عامًا)، في منزله في ولاية موريلوس بجنوب مكسيكو سيتي".
وكان قد حكم الإتشيفيريا (98 عامًّا) البلاد منذ عام 1970 إلى 1976، ويُعتبر الشخص الرئيسي المسؤول عن حرب في المكسيك، شملت اغتيالات مستهدفة واختفاء قسريًّا لطلّاب وناشطين يساريّين ومقاتلين، من قبل عملاء يعملون لصالح الحكومة.
في العام 2006، واجه إتشيفاريا اتهامات بالإبادة الجماعيّة، لكن نظرًا إلى سنّه المتقدّم، حُكم عليه بالسجن المنزلي لكن في نهاية المطاف تمّ منحه حريّة مشروطة.
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