تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في طوكيو

ذكرت قناة "أساهي" التلفزيونيّة اليابانيّة، أنّ "​طوكيو​ سجّلت خمس حالات إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في رابع يوم على التوالي تُسجّل فيه العاصمة أقلّ من عشر حالات جديدة.

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