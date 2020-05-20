رئيسة تايوان: على الصين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنبًا إلى جنب مع تايوان

أفادت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، بأنه "يتعين على بكين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنبًا إلى جنب مع تايوان ديمقراطية"، لافتةً إلى أنها "لن تقبل قط بالخضوع للحكم الصيني".
ولفتت إنغ ون إلى أن "تايوان لن تقبل باستخدام سلطات بكين نموذج بلد واحد بنظامين، للتقليل من شأن تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق"، مجدددة دعوتها إلى بكين للتحاور.
كما حضّت الرئيس الصيني شي جين بينغ، على العمل معها لتخفيف التوتر، موضحةً أنه "لدى الجانبين مهمة إيجاد طريقة للتعايش على الأمد الطويل ومنع ارتفاع منسوب العداوة والخلافات".
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