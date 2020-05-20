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سلطات فنزويلا أعلنت حظر التجول في بلدات حدودية بعد تزايد الإصابات بكورونا

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أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، أنّ "​فنزويلا​ فرضت حظرًا جديدًا للتجوّل في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع ​كولومبيا​ و​البرازيل​، بعد أن شهدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس "" المستجد".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "فنزويلا رصدت 131 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر عدد يتمّ تسجيله في يوم واحد حتّى الآن، وأنّ من بينهم 110 أشخاص التقطوا الفيروس في الخارج، ليصل الإجمالي إلى 749 وعشر وفيات".

مع التذكير أنّه يلزم على ​المهاجرين​ العائدين إلى فنزويلا، قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي في مراكز إيواء على الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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