سلطات فنزويلا أعلنت حظر التجول في بلدات حدودية بعد تزايد الإصابات بكورونا

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، أنّ "​فنزويلا​ فرضت حظرًا جديدًا للتجوّل في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع ​كولومبيا​ و​البرازيل​، بعد أن شهدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "فنزويلا رصدت 131 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر عدد يتمّ تسجيله في يوم واحد حتّى الآن، وأنّ من بينهم 110 أشخاص التقطوا الفيروس في الخارج، ليصل الإجمالي إلى 749 وعشر وفيات".

مع التذكير أنّه يلزم على ​المهاجرين​ العائدين إلى فنزويلا، قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي في مراكز إيواء على الحدود.